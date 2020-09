Stichwahl in Rheinberg : Tatzel und Heyde beim RP-Rededuell

Stichwahl in Rheinberg

Rheinberg Am Montag, 21. September, ab 17.30 Uhr, hat die Rheinische Post die beiden Rheinberger Bürgermeister-Kandidaten zu Gast auf dem Großen Markt. Beide hoffen, die Stichwahl am 27. September für sich entscheiden zu können.

Am Sonntag, 27. September, haben die Rheinberger noch eimal die Wahl und müssen sich entscheiden, wen sie für den besseren Bürgermeister halten: Frank Tatzel oder Dietmar Heyde? Die beiden Kandidaten müssen in die Stichwahl. Bei der Wahl am 13. September lagen sie nahezu gleichauf.