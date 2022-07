Montreuil-sur-mer und Hohenstein-Ernstthal : Rheinberg will mit Städtepartnern in Kontakt bleiben

Rheinberg Mit der sächsischen Partnerstadt war alles in Ordnung, aber mit den Nord-Franzosen herrschte vorübergehend Funkstille. Das soll sich jetzt nach klaren Grußworten aus der Picardie wieder ändern.

Die Zeichen für eine Fortsetzung der Städtepartnerschaften, die Rheinberg mit Montreuil-sur-mer in Nord-Frankreich und Hohenstein-Ernstthal in Sachsen pflegt, stehen gut. Mit Montreuil war es zu einer Verstimmung gekommen, nachdem lange Zeit kein Lebenszeichen aus der Stadt in der Picardie im Stadthaus angekommen war. Der ehemalige Bürgermeister, ein Mitglied der rechtspopulistischen Partei von Marine le Pen, sei kein Freund der Deutschen gewesen, war gemutmaßt worden. Wenn es auf französischer Seite kein Interesse mehr an der Partnerschaft gebe, solle man die Sache einschlafen lassen, hieß es daraufhin in der Rheinberger Politik. Die Wende brachte eine Videobotschaft, die Bürgermeister Pierre Ducrocq (mit umgelegter Amtsschärpe in den französischen Nationalfarben Blau, Weiß und Rot) und der Leiter des Montreuiler Gymnasiums, Patrick Lahouste, in rührenden Worten an die niederrheinischen Partner bei einem Schüleraustausch überbringen ließen. Darin versicherten sie den Rheinbergern ihre Freundschaft und Verbundenheit. Bürgermeister Dietmar Heyde freute das sehr. Er hob hervor, dass es immer nur um die Partnerschaft auf kommunaler Ebene gegangen sei; auf schulischer Ebene (ausgehend vom Amplonius-Gymnasium) sei immer alles wunderbar gelaufen. Jedes Jahr gibt es gegenseitige Besuche. „Wir wollen die Städtepartnerschaft mit Montreuil-sur-mer auf jeden Fall wieder aufnehmen“, sagte Heyde.