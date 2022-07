In der neuen Rheinberger Dreifachturnhalle : Wasserschaden soll bald behoben sein

In der neuen Dreifachturnhalle an der Xantener Straße in Rheinberg wird derzeit gearbeitet. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg In der neuen Rheinberger Dreifachturnhalle an der Xantener Straße wird gearbeitet. Der Schaden im Stadthaus ist nicht versichert. Dort war Wasser durch die Decke gedrungen.

Nach den beiden Wasserschäden in der neuen Dreifachturnhalle am Sportplatz Xantener Straße ist in dieser Woche damit begonnen worden, die Schäden zu beseitigen. Darauf hat Bürgermeister Dietmar Heyde hingewiesen. Eine kaputte Dichtung sei der Grund dafür gewesen, dass über den Kabinen 5 und 6 Wasser ausgelaufen sei. Der Hallenbetrieb sei durch die Arbeit nicht eingeschränkt. Einige Vereine nutzen die Sporthalle auch während der Sommerferien. In den betroffenen Kabinen müssten die Wände allerdings noch austrocknen.