Henning Krautmacher auf Facebook : Frontmann der Höhner wirbt für das Friedensfestival „Alpen.Home“

Alpen Am zweiten August-Wochenende steigt in Veen die zweite Auflage des Musik-Festivals „Alpen.Home“ mit mehr als 250 Akteuren. Ein legendärer Kölsch-Rocker rührt die Werbetrommel.

Das große „Alpen.Home“-Festival am Samstag, 13., und Sonntag, 14. August, auf dem Reitgelände am Berg- und Püttenweg im „Weltdorf mit Herz“, wie in Veen in diesem Zusammenhang genannt wird, hat einen prominenten Wegbereiter. Henning Krautmacher, der Mann mit dem markanten Schnurrbart und das Gesicht der kölschen Kultband Höhner, macht auf Facebook Werbung für einen Besuch des großen, völkerverbindenden Musik-Spektakels unter freiem Himmel mit mehr als 250 Aktiven zwischen sechs und 88 Jahren.

Krautmacher spricht die „liebe Judy“ und den „lieben Patrick“ persönlich an. Die beiden, Judy Bailey und Patrick Depuhl aus Menzelen, gehören mit der Alpener Flüchtlingshilfe zu den Aktivposten des groß angelegten, zweitägigen Friedens-Projektes (wir berichteten mehrfach ausführlich). Dazu werden draußen auf dem Lande an der Grenze zu Sonsbeck rund 3000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Noch gibt es „Kapazitäten“, wie der Höhner-Frontmann sagt.

Musik sei „ein tolles Mittel“, für „Frieden, Freiheit, Heimat und Liebe“ einzustehen, sagt der inzwischen weißhaarige Henning Krautmacher in seiner Video-Botschaft an die Freunde am Niederrhein. Er trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift „Music against war“ (Musik gegen den Krieg). Er freue sich „wie Bolle, dass es endlich wieder losgeht“ und das Festival stattfindet. Leider könne er persönlich nicht nach Veen zum Festival kommen, weil er an dem Wochenende mit den Höhnern unterwegs sei. Aber er wünsche allen „viel, viel Spaß und viel Erfolg“. Und der sympathische Höhner-Mann schließt op echt kölsche Art: „Maat et joot.“