Gepäck-Diebstahl am Kölner Bahnhof : Intensivtäter aus Rheinberg festgenommen

Rheinberg Nach einer Hausdurchsuchung hat die Bundespolizei einen 30-jährigen Mann aus Rheinberg verhaftet, der am Kölner Hauptbahnhof zahlreiche Koffer gestohlen haben soll.

Nach Angaben der Bundespolizei haben die Beamten am Mittwoch gegen 8 Uhr den Hinweis von Mitarbeitern der Deutschen Bahn AG erhalten, dass der Mann mit auffällig wachsender Anzahl an Gepäckstücken am Hauptbahnhof Köln gesichtet worden war. Eine Streife habe den 30-Jährigen in der A-Passage des Kölner Hauptbahnhofs angetroffen. Bei dessen Überprüfung entdecke die Streife neben den zahlreichen Gepäckstücken zudem fünf Smartphones.