7000 Euro Schaden : Bäume in Borth beschädigt und angezündet

Borth Die Stadt Rheinberg weist auf einen Fall von Vandalismus in Borth hin. Dort wurden Bäume stark beschädigt.

Dort wurden mehrere Bäume – wahrscheinlich durch eine Axt oder eine Machete sowie durch Anzünden – so stark beschädigt, dass zumindest einer von ihnen gefällt und ersetzt werden muss. Bei ihm handelt es sich um eine Märzkirsche auf dem Spielplatz am Weidenweg. Ob die anderen Bäume – eine Esche und und eine Lärche an der Kleinschwimmhalle – den Angriff überleben und standsicher bleiben, müsse nun beobachtet werden. Der geschätzte Sachschaden liege bei ca. 7000 Euro, teilte die Verwaltung mit. Bäume tragen zur Reduzierung von CO ² bei, indem sie das klimaschädliche Treibhausgas in Sauerstoff umwandeln. Sie kühlen bei Hitze die Umgebung, spenden Schatten und befeuchten die Luft. Tiere wie Insekten und Vögel, die mitunter vom Aussterben bedroht sind, brauchen Bäume als Lebensraum. „Wer Natur zerstört, vernichtet Lebensqualität für Menschen, Tiere und Pflanzen“, so die Stadt. Markus Kern vom Fachbereich Tiefbau und Grünflächen der Stadtverwaltung bittet mögliche Zeugen um die Meldung sachdienlicher Hinweise per Eail an robert.braun@rheinberg.de beziehungs telefonisch unter der Rufnummer 02843 171-414.