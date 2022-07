Autofahren im Kreis Wesel :  Jäger warnen vor „Blattzeit“ der Rehe in der Region

Kreis Wesel Autofahrer sollten in diesen Tagen in der Dämmerung auch besonders auf die Straßenränder achten. Denn die Paarungszeit der Rehe kann gefährlich werden.

Die Kreisjägerschaft ruft Autofahrer in den ländlicheren Gegenden wie Alpen und Sonsbeck in diesen Tagen zu besonderer Vorsicht auf. Die eigentlich dämmerungsaktiven Rehe seien jetzt auch tagsüber aktiv, heißt es. Sie hätten im Juli und August Paarungszeit, der Jäger spricht auch von der „Blattzeit“. „Der Rehbock folgt der Ricke in seiner Begierde viele Kilometer und gönnt sich kaum eine Pause“, heißt es in der Mitteilung der Kreisjägerschaft. Dabei querten sie häufiger als sonst auch Straßen. „Voller Gedanken an seine Herzdame vergisst der Bock schnell die Gefahr, die von einer viel befahrenen Straße ausgeht. Um unnötiges Tierleid zu vermeiden, bitten wir gerade in dieser Zeit um erhöhte Aufmerksamkeit im Straßenverkehr“, warnt Harold Ries, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Wesel.