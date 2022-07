Tourismus in Rheinberg : Der Schwarze Adler hat jetzt eine Ferienwohnung

Rheinberg-Vierbaum Die etwa 100 Quadratmeter große Wohnung über dem Genossenschaftslokal in Vierbaum ist komplett renoviert und eingerichtet. Bis zu sechs Gäste können dort übernachten.

Fritz Wagener, Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft, ist froh, dass es dazu kommt. „Das ist ein neues Angebot, das durchaus für Gäste interessant sein kann, die von weiter her kommen, um sich Konzerte oder Kabarettabende im Adler anzugucken.“ So etwas kommt tatsächlich vor: Immer wieder mal tauchen bei bestimmten Künstlern Fans auf, die mit dem Auto aus Frankreich angerollt oder per Flugzeug aus Schottland über Weeze nach Vierbaum kommen und dann eine Übernachtungsmöglichkeit in der Nähe suchen. Wenn man dann abends ein paar Bierchen getrunken hat, kann es ja nichts Besseres geben, als das Bett eine Etage höher nutzen zu können.