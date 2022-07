In Mehrfamilienhaus in Moers : Drei Brände an einem Abend

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht zum Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Moers Dreimal musste die Feuerwehr am Freitagabend zu einem Mehrfamilienhauses an der Josefstraße ausrücken. Was die Ermitlungen bislang ergeben haben.

Am Freitagabend ist es in kurzen Abständen zu insgesamt drei Bränden innerhalb ein und desselben Mehrfamilienhauses an der Josefstraße im Ortsteil Asberg gekommen. Zunächst verständigte eine Frau Polizei und Feuerwehr gegen 18.35 Uhr. Im Kellergeschoß brannte gesammelter Unrat. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Es entstand kein Personen- oder Sachschaden.

Etwa eine Stunde später ging der zweite Alarm ein: wieder ein Feuer, wieder an derselben Wohnanschrift. Wiederum war Hausmüll angezündet worden, diesmal jedoch in einem anderen Kellerraum. Auch durch diesen Brand entstand kein Personen- oder nennenswerter Sachschaden.

Schließlich rückten Feuerwehr und Polizei gegen 23.05 Uhr zur Josefstraße aus – zum dritten Mal an diesem Abend. Dieses Mal brannte ein Kinderwagen im Treppenhaus.