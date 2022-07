Ferienaktion in Alpen : Kleine Köche haben in der Kriemhildmühle gebacken

Kleine Köche haben in der Kriemhildmühle gebacken

Ferienaktion in Alpen

Ein Besuch in der Xantener Kriemhildmühle ist ganz schön abenteuerlich. Foto: KSB Foto: KSB

Alpen/Xanten Der Kinderschutzbund Alpen hat seine „kleinen Köche“ zum Spaßbrötchen-Backen nach Xanten eingeladen. Das war eine windige Angelegenheit.

Der Kinderschutzbund, Ortsverein Alpen, hatte im Rahmen seiner Aktion „Alpens kleine Köche auf Tour“ unter der Überschrift „Mahlen und backen von Spaßbrötchen“ einen Ausflug zur Kriemhildmühle nach Xanten organisiert. Unter Anleitung des Müllers Rolf Peter Weichold konnten die Kinder Säcke schleppen, sie im Aufzug nach oben ziehen, die Getreidekörner in den Trichter schütten und beobachten, wie Getreidekörner zu Mehl gemahlen wurden.

Das in Säcken abgefüllte Mehl wurde dann in die Backstube geschafft und dort mit den Zutaten zu einem Teig verarbeitet. Die Beigaben mussten zuvor von den Kindern fein abgewogen, der Teig gerührt und geknetet werden, und zum Schluss gab der Müllermeister ihnen noch Tipps, wie sich zum Beispiel Eulen, Hasen, Mäuse, Schlangen und anderes Getier aus dem Teig formen lassen. Dann kamen die Kreationen endlich aufs Backblech und in den Ofen. Herrlicher Duft zog schnell durch die Backstube. Schon bald konnte sich jedes Kind seine Spaßbrötchen aussuchen, um sie mit nach Hause zu nehmen oder gleich davon zu probieren.