Bestattungskultur in Rheinberg : Neue Urnenstelen auf dem Orsoyer Friedhof an der Bendstege

So sehen die Urnenstelen aus, die die Stadt auf dem Friedhof errichten lassen hat. Foto: Stadt Rheinberg

Orsoy Auch auch dem Orsoyer Friedhof an der Bendstege hat die Stadt Rheinberg Urnenstelen errichtet. Auf den Friedhöfen am Annaberg und in Borth gibt es bereits solche Einrichtungen.

Sie erfreuen sich offenbar großer Beliebtheit, denn der Anteil an Urnenbestattungen ist in den vergangenen Jahren auch in Rheinberg kontinuierlich gestiegen. „Der Trend zur Bestattung von Urnen in pflegeleichten Grabstellen ist auch in Rheinberg nach wie vor festzustellen“, tiulte die Stadtverwaltung jetzt mit.

Auf dem Orsoyer Friedhof wurden sechs Urnenstelen mit 30 Nischen aufgestellt. In einer Nische dürfen bis zu zwei Urnen (beispielsweise für Eheleute) beigesetzt werden. Die Gebühr für eine Nische mit einer Nutzungszeit von 25 Jahren mit dem Recht auf Verlängerung beträgt nach der aktuellen Friedhofsgebührensatzung 1327 Euro. Die Gebühren für Verlängerungen betragen pro Jahr 53 Euro.

Für Fragen steht das Friedhofsamt der Stadt Rheinberg gerne zur Verfügung unter der Telefonnummer 02843 171-327 oder per E-Mail an ruth.schneider@rheinberg.de.

(up)