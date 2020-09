Stichwahl in Rheinberg : AfD empfiehlt ihren Wählern weiter Frank Tatzel

Stichwahl in Rheinberg

Rheinbergs Bürgermeister Frank Tatzel muss am 27. September in die Stichwahl. Foto: Fotoschmiede Peter Meulmann

Rheinberg Die erstmals in den Rat gewählte AfD reagiert auf Bürgermeister Frank Tatzel. Der Amtsinhaber hatte die ausgesprochene Wahlempfehlung der Rechts-Partei für die kommende Stichwahl in Rheinberg ausgeschlagen.

Während sich SPD, Die Linke und Die Partei „in wenig überraschender sozialistischer Einheit“ hinter den Grünen-Kandidaten Dietmar Heyde stelle, sehe die AfD einen „stark parteiideologisch motivierten Bürgermeister kritisch“, heißt es in der Stellungnahme. „Wir bleiben dabei, unseren Wählern Herrn Tatzel zu empfehlen“, bekräftigt Sebastian Nehnes. Es läge in der Natur der Sache, dass der amtierende Bürgermeister, zum Wohle der Stadt, keine lange Einarbeitungs- und Einfindungszeit benötige. „Jetzt ist keine Zeit für links-grüne Experimente“, so Nehnes weiter.