Ausbildung zu Notfallsanitätern in Rheinberg : DRK-Kreisverband hat vier neue Auszubildende

Rheinberg Der Kreisverband Niederrhein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bildet auch weiterhin junge Menschen zu Notfallsanitätern aus. Jetzt haben Florian Gutsfeld, Lena Braun, Jens Kortheuer-Schüring und Kai Wevers ihre Berufsausbildung begonnen.

Sie werden in den kommenden drei Jahren alles lernen, was erforderlich ist, um erfolgreich in Notsituationen helfen zu können. Bereits in den vergangenen Jahren hatte der DRK-Kreisverband Niederrhein erfolgreich Notfallsanitäter ausbilden können, die nun zum 1. September auch ihre neue Job im Kreisverband angetreten haben. Der DRK-Kreisverband operiert unter anderem vom Standort am Melkweg in Rheinberb aus, wo auch der DRK-Stadtverband Rheinberg seinen Hauptsitz hat.