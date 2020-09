Stadtentwicklung in Rheinberg : Skepsis nur bei Wohnmobilstellplätzen

Info

Kompromiss Die Stadtverwaltung will die in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses genannten Änderungswünsche in das Konzept einarbeiten. Dann soll sich der Rat in seiner Sitzung am Dienstag, 6. Oktober, in der Stadthalle noch einmal mit dem Thema befassen und eine Entscheidung treffen.