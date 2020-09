Live-Musik in Rheinberg : Jetzt gibt es auch Jazz im Schwarzen Adler

Rheinberg-Vierbaum Die monatliche Jazz-Session von „Jazz Aktiv“ ist nach über 20 Jahren von Moers nach Rheinberg-Vierbaum umgezogen. Immer am dritten Donnerstag im Monat können Musiker mit einsteigen.

Die Jazz-Session gibt es nun einmal im Monat, immer am dritten Donnerstag, immer bei freiem Eintritt und immer ab 20.15 Uhr. Der Ablauf ist festgelegt: Zunächst spielt eine eingespielte Gruppe rund eine Stunde Jazz-Stücke, danach beginnt dann das Bäumchen-wechsel-dich-Spiel. Sprich: Andere Musiker, die ihre eigenen Instrumente mitgebracht haben, steigen mit ein und spielen mit. Am Donnerstagabend machten Boris Hußmann (Saxophon), Volker Hülsewiesche (Gitarre), Michael Lindner (Kontrabass), Thomas Klecha (Schlagzeug) und Lothar Jany (Piano) den Opener. „Wir spielen ausschließlich Stücke aus dem Real-Book“, so Jany. Das „Real-Book“ ist so etwas wie die Bibel des Jazz, eine Sammlung von 1500 Jazz-Stücken, die die Grundlage für das sponatne Zusammenspiel von Musikern bilden. Das Quintett im Adler griff zu Beginn auf Klassiker wie „Song for my father“ von Horace Silver, „Take the A-Train“ von Duke Ellington und „Footprints“ von Wayne Shorter (im Dreivierteltakt) zurück. Das hatte jede Menge Swing, da waren exzellente Solisten am Werk und es gab viel Applaus von den knapp 20 Zuhörern. Einige von ihnen stiegen später in die Session mit ein. Der Tenor des Abends war eindeutig: Schön, dass es jetzt auch Jazz im Adler gibt.