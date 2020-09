Kommunalwahl in Rheinberg : Die AfD läuft sich schon mal warm

Meinung Rheinberg Nach der Wahl ist vor der Wahl – jedenfalls für die Parteien, für die es bei der Stichwahl am 27. September noch um etwas geht. CDU und SPD kämpfen noch um Stimmen für ihre Landratskandidaten, und auch bei den beiden Bürgermeisterkandidaten Tatzel und Heyde geht es um jede Stimme.

Die erste Woche nach der Wahl ist fast vorbei. Was fällt auf? Die Parteien, für die es vorerst um nichts mehr geht, atmen durch und erholen sich von den anstrengenden Wochen vor dem 13. September: von Plakataktionen, Wahlständen und Veranstaltungen. Den Wählern wird artig für die gute Unterstützung gedankt, es werden Wunden geleckt, Ergebnisse analysiert und erste Pläne geschmiedet. Wer dagegen noch einen Bürgermeister- oder Landratskandidaten im Rennen hat, muss weitermachen. Bürgermeister Frank Tatzel warb am Freitag im Gespräch mit den Rheinbergern auf dem Wochenmarkt um die Gunst der Wähler, die Grünen warfen neue Wahlflyer in die Briefkästen. Darauf skizziert Tatzel-Herausforderer Dietmar Heyde die wichtigsten Eckpunkte seines Wahlprogramms. Beide wissen: Am nächsten Sonntag kommt es auf jede Stimme an. Keine Frage: Das wird eine knappe Kiste bei der Stichwahl.