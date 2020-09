Einbruch in Wohnung in Alpen

Alpen Nach einem Einbruch in eine Wohnung in Alpen, bittet die Polizei nun um Hinweise von möglichen Zeugen.

Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 7 und 13.45 Uhr in eine Wohnung an der Straße Am Marienstift eingebrochen. Sie durchwühlten sämtliche Räume. Die Beute steht noch nicht fest.