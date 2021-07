Erste Ergebnisse werden präsentiert : Mobilitätskonzept: Meinung der Bürger ist gefragt

Rheinberg Seit Sommer vergangenen Jahres arbeitet das Unternehmen Mobilitätswerk aus Dresden im Auftrag der Stadt Rheinberg an einem modernen Verkehrskonzept.

Seit Sommer vergangenen Jahres arbeitet das Unternehmen Mobilitätswerk aus Dresden im Auftrag der Stadt Rheinberg an einem modernen Verkehrskonzept. In mehreren Etappen haben sich die Planer und Planerinnen mit der Stadt Rheinberg sowie den Wünschen und Bedürfnissen der Einwohner im Bereich Verkehr vertraut gemacht. Sie schauten sich die Stadt an, es gab Befragungen, Workshops und viele Treffen, die meisten davon virtuell.