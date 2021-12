Unfall in Rheinberg : Auto gerät in Gegenverkehr – ein Toter, zwei Verletzte

Rheinberg In Rheinberg ist ein Mann mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten, mit einem anderen Wagen zusammengestoßen und gegen einen Baum geschleudert worden. Er starb. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Rheinberg ist ein Mann (53) aus Oberhausen gestorben. Zwei weitere Menschen wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 53-Jährige gegen 21.37 Uhr aus Richtung Rheinberg gekommen und auf der Xantener Straße (L137, früher B57) in Richtung Xanten unterwegs gewesen. In Höhe der Firma Solvay sei er gegen eine Mittelinsel gefahren und in den Gegenverkehr geraten, berichteten die Ermittler. Der 53-Jährige sei frontal mit dem Auto eines Mannes (27) aus Kamp-Lintfort zusammengestoßen. Das Fahrzeug des Oberhauseners sei durch die Kollision gegen einen Straßenbaum geschleudert worden. Der 53-jährige Fahrer sei im Wagen eingeklemmt und so schwer verletzt worden, dass er am Unfallort starb. Der andere Autofahrer, der 27-jährige Mann aus Kamp-Lintfort, sei schwer verletzt worden, genauso wie sein Beifahrer, ein 23-Jähriger aus Rheinberg. Beide seien mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht worden. An beiden Autos sei ein erheblicher Sachschaden entstanden. Sie seien sichergestellt worden.