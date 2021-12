Imker Michael Conrad aus Rheinberg : Kein Jahr zum Honigschlecken

Rheinberg Michael Conrad aus Rheinberg ist seit vier Jahren Hobby-Imker. Zum Ende des Jahres zieht er eine insgesamt traurige Bilanz: Weil es zu kühl und zu feucht war, sei die Ernte bescheiden ausgefallen, sagt er.

Dementsprechend weniger Gläschen seines Honigs landeten in den Regalen des Edeka-Marktes Kusenberg, über den Conrad seit 2020 sein Produkt neben dem Hausverkauf vertreibt. Der regionale Honig sei beliebt, bestätigt auch Markt-Chefin Mira Kusenberg, die verstärkt auf regionale Produkte im Sortiment setzt und die Nachfrage nach dem „Bienennektar“ aus Rheinberg in den letzten Monaten nicht immer befriedigen konnte.

Aufgaben Imker halten Bienenvölker in Bienenstöcken, in denen Brutnest und Honigvorräte vor Witterung und Räubereien anderer Tiere geschützt sind. Seine Tätigkeit besteht in der Kontrolle von Brut, Futter, Sicherheit und Gesundheit der Bienenvölker und der Ernte sowie Weiterverarbeitung der Bienenprodukte.

Vier Bienenvölker besitzt Michael Conrad, zwei stehen auf einer alten Obstwiese in Budberg, zwei im Frühjahr an einem großen Rapsfeld. Zur Hochzeit – also im Sommer – sind es zwischen 30.000 und 50.000 fleißige Immen pro Volk, die Nektar sammeln. Im Frühjahr produzieren sie Obstblüten- und Rapshonig, im Sommer Honig mit hohem Lindenblütenanteil. Doch in diesem Jahr gab es vor allem eines: von allem zu wenig. „Die Blüten bilden erst ab etwa 16 Grad Celsius Nektar aus“, informiert der Bienenspezialist. Bleibe es kalt im Frühjahr, ziehe sich diese Verzögerung durchs ganze Jahr und schlage sich natürlich auf den Ertrag nieder.