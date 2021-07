Klassentreffen der Landschule Veen : Die kleinste Schule hat großes Jubiläum

In Jahrgänge unterteilte Klassen gab es an der alten Schule an der Wolfhagenstraße nicht. 36 Schüler aller Altersstufen bildeten eine Klassengemeinschaft. Das Foto entstand 1971. Es zeigt den letzten entlassenen Jahrgang. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen-Veen Vor 50 Jahren ist der letzte Jahrgang der Landschule Veen entlassen worden. Nun wollen einige ehemalige Schüler und Lehrer den goldenen Jahrestag feiern. Doch die alte Klasse zusammenzutrommeln, ist gar nicht so einfach.

Wer vom Feldrand aus auf das von Efeu umrankte Backsteinhaus an der Wolfhagenstraße blickt, fühlt sich fast in einen Rosamunde-Pilcher-Film versetzt. In diesem idyllischen Anwesen, in dem die Familie Lutter heute Fahnen produziert, war bis ins Jahr 1966 die Veener Landschule untergebracht. Zu den Schülern des letzten, 1971 in Alpen entlassenen Jahrgangs zählte auch Heinz-Gerd Giesen. Gemeinsam mit drei Klassenkameraden hat er sich fest vorgenommen, das goldene Entlassungsjubiläum nachzuholen, sobald der Pandemieverlauf dies zulässt. Unterstützung erfährt das Team dabei von den ehemaligen Klassenlehrern Johannes „Chang“ Schmitz, Theo Zumkley und Walter Kühn.

Kühn erinnerte bei einem Treffen an der ehemaligen Schule an die Wanderjahre dieses Jahrgangs: „Von 1963 bis 1966 war die Klasse in der Landschule untergebracht. Als die geschlossen wurde, folgte ein Umzug in die heutige Veener Grundschule. Nach zwei Jahren und drei Monaten ging es dann zur Alpener Hauptschule am Wald und zwischendurch war sie auch mal auf der Bönninghardt.“ Von Mehrzügigkeit oder in Schulklassen unterteilte Jahrgänge war damals noch keine Rede. Es gab eine Klasse mit 36 Schülern aller Altersstufen. Der jüngste Schüler war mit fünfeinhalb Jahren Heinz-Gerd Giesen.

Walter Kühn (vorne, v.l.), Johannes „Chang“ Schmitz und Theo Zumkley haben (hinten, v.l.) Hans-Jakob Landscheidt und Heinz-Gerd Giesen unterrichtet. Foto: Armin Fischer (arfi)

Info Aufruf an Mitschüler für Klassentreffen Kontakt Ehemalige Schüler der Landschule Veen sind aufgerufen, sich bei Heinz-Gerd Giesen zu melden, um ein mögliches Klassentreffen zu organisieren. Anlass zum Feiern bietet das goldenen Entlassjubiläum. Heinz-Gerd Giesen ist telefonisch unter der Mobil-Nummer 0178 8588487 zu erreichen.

Ihm bleibt der 18. Juni 1971 für immer in Erinnerung: „Ich bin an diesem Tag im Alter von 13 Jahren aus dem neunten Schuljahr entlassen worden und habe am nächsten Tag meinen 14. Geburtstag gefeiert“, erzählt er. Auch für Walter Kühn war dieses Jahr besonders, er führte mit dem Hauptmann von Köpenick zum ersten Mal mit Schülern ein Theaterstück auf. Somit feiert auch das „Alpener Laienspiel“ sein Jubiläum.

36 Schüler zwischen fünf und 14 Jahren zu unterrichten, verlangte den Pädagogen einiges ab. Die wussten sich aber durchaus zu helfen, erinnert sich Chang Schmitz: „Bei mir mussten die älteren Schüler auf die Kleinen aufpassen, das waren praktisch meine Kinderlehrer.“ Walter Kühn nutzte einen anderen Trick: „Ich habe einigen Schülern schriftliche Aufgaben gegeben. Die waren dann beschäftigt und ich konnte die anderen unterrichten.“

Werner Meurer (l.) und Heinz-Gerd Giesen als Darsteller in der Theateraufführung von „Der Hauptmann von Köpenick“ von 1971. Foto: Armin Fischer (arfi)

Bei schönem Wetter fand der Unterricht auf der grünen Wiese statt, im Schatten der Bäume. Die wiederum haben im Herbst für manchen Spaß gesorgt, weiß Ex-Landschüler Hans-Jakob Landscheidt: „Die großen Kinder mussten die Blätter zusammenfegen und wenn der Lehrer weggesehen hat, haben sie die Kleinen auf den Laubhaufen geworfen.“ Ob Lehrer oder Schüler, alle erinnern sich gerne an die gute, alte Zeit zurück. „Die Kinder kamen das ganze Jahr über bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad zur Schule, Elterntaxis gab es noch nicht“, sagt Walter Kühn und sein ehemaliger Schüler Hans-Jakob Landscheidt pflichtet ihm bei: „Geschadet hat das keinem von uns. Im Gegenteil: Bevor wir nach Hause geradelt sind, ging es erstmal auf den Bolzplatz. Da hätte kein Schulbus angehalten.“

Sie war schon etwas Besonderes, die kleinste Landschule am Niederrhein. Jedem war das allerdings nicht bewusst, erzählt Chang Schmitz: „Als der Schulrat uns besucht hat, sagte er zum Abschied: ,Grüßen sie das Kollegium’. Ich entgegnete: ,Mache ich, wenn ich das nächste Mal in den Spiegel gucke.’ In der Landschule gab es ja immer nur einen Lehrer.“ Die haben die Klasse im Wechsel auf das Leben vorbereitet.