Reisen an den Feiertagen : ADAC rechnet zu Weihnachten mit mehr Verkehr als 2020

München Der ADAC erwartet rund um die Weihnachtsfeiertage mehr Verkehr als an Weihnachten vergangenen Jahres. Allerdings werden keine Staus wie in den Jahren vor der Pandemie erwartet.

Vor einem Jahr waren private Reisen durch staatliche Lockdownmaßnahmen stark beschränkt. In diesem Jahr sind Fahrten ins Ausland, Verwandtenbesuche und Ausflüge in die Naherholungsgebiete mit Ausnahme einzelner Hotspots erlaubt. Trotzdem erwartet der Automobilklub angesichts von Appellen der Politik, lieber zu Hause zu bleiben, und angesichts fehlender Planungssicherheit weniger Reisen. udem werde voraussichtlich nicht das Stauniveau aus den Jahren vor der Coronapandemie erreicht, teilte der ADAC mit.

Als verkehrsreichste Tage erwarten die Experten den Mittwoch und Donnerstag kommender Woche, wenn in fast allen Bundesländern die Weihnachtsferien beginnen. Besonders an den Nachmittagen seien die Straßen voll. Die Feiertage selbst seien meist ohnehin weniger staureich. Besonders an Heiligabend und am ersten Weihnachtstag dürfte der Verkehr ruhig bleiben. Am zweiten Weihnachtstag gebe es aber viele Rückkehrer von Verwandten- und Familienbesuchen.