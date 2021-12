AOK-Mobil am Dienstag auf dem Großen Markt : Impfangebote in Rheinberg

Rheinberg Am Dienstag kann man sich von 13 bis 18 Uhr am AOK-Mobil impfen lassen. Der Wagen steht auf dem Großen Markt in Rheinberg.

Rund 200 Personen haben sich am Samstag im Haus der Generationen am Annaberg impfen lassen (wir berichteten). Unter Ihnen waren auch Markus und Anneliese Szadkowski aus Orsoy, die beide ihre dritte Impfung bekommen haben. Bereits am Dienstag, 21. Dezember, gibt es ein weiteres „freies“ Impfangebot in Rheinberg: Von 13 bis 18 Uhr steht das AOK-Impfmobil auf dem Großen Markt. Vor Ort können kurzfristig Termine für die nächsten Stunden verabredet werden. Die Besucher des Impfmobils können dann später wiederkommen, wenn sie an der Reihe sind. Auch die Sana Kliniken Duisburg bieten am Dienstag und Mittwoch jeweils von 10 bis 18 Uhr Impfungen an. Möglich sind Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen mit den mRNA-Impfstoffen Biontec und Moderna. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, einfach kommen und impfen lassen. Weitere Informationen unter www.sana-duisburg.de. up/RP-Foto: Armin Fischer