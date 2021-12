Hückeswagen von Biontech-Rationierung auch betroffen : Moderna in Impfstellen jetzt erste Wahl

Auch in der Hückeswagener Impfstelle wird vorerst für die Über-30-Jährigen nur der Moderna-Impfstoff injiziert . Foto: dpa/Frank Molter

Hückeswagen Weil der Bund Biontech rationiert hat, wird dieser Impfstoff auch in der Hückeswagener Impfstelle vorerst vorrangig nur für Jugendliche und junge Erwachsene eingesetzt. Geimpft werden können jetzt auch die Fünf- bis Elfjährigen.

Bisher bestand in den Hückeswagener Impfstelle am Bahnhofsplatz sowie im Impfmobil grundsätzlich die Möglichkeit, zwischen Impfstoffen auszuwählen. „Das kann aktuell leider nicht mehr uneingeschränkt gewährleistet werden“, teilt Jessica Schöler von der Pressestelle der Kreisverwaltung mit. So legte das Bundesgesundheitsministerium vor einigen Tagen eine Höchstbestellmenge für den mRNA-Impfstoff der Firma Biontech fest, für den vergleichbaren Impfstoff von Moderna gibt es keine Kontingentierung.

„Der Impfstoff von Biontech ist bei den Bürgerinnen und Bürgern sehr beliebt und wurde bisher am häufigsten gewünscht“, berichtet Kreisgesundheitsdezernent Ralf Schmallenbach. „Diesen Wünschen können wir jetzt nicht mehr uneingeschränkt für alle Altersgruppen entsprechen.“ Für Personen über 30 Jahren wird in den drei oberbergischen Impfstellen und im Impfmobil ab sofort Moderna angeboten. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt den Einsatz von Moderna ab 30 Jahren, bei Unter-30-Jährigen wird im Gespräch mit dem Arzt entschieden, ob Moderna eingesetzt wird. „Das Land regelt mit einem Erlass, dass dies nach ärztlicher Aufklärung und Risikoakzeptanz möglich ist“, sagt Jessica Schöler. Im Impfmobil können sich alle Über-18-Jährigen darüber hinaus mit dem Vektor-Impfstoff von Johnson & Johnson impfen lassen. Bei den 12- bis 17-Jährigen wird weiterhin nur Biontech eingesetzt.

Info Welche Kinder jetzt geimpft werden können Empfehlung Die Impfung der Kinder zwischen fünf und elf werden entsprechend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) vorgenommen. Begründung Der Kreis schreibt in seiner Pressemitteilung: „In Abwägung aller bisher vorhandenen Daten empfiehlt die Stiko die Covid-19-Impfung für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren mit verschiedenen Vorerkrankungen. Zusätzlich wird die Impfung Kindern empfohlen, in deren Umfeld sich Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf befinden, die selbst nicht oder nur unzureichend durch eine Impfung geschützt werden können – zum Beispiel Hochbetagte sowie Immunsupprimierte (bei ihnen wird das Immunsystem unterdrückt; Anm. d. Red.). Darüber hinaus können auch Fünf- bis Elfjährige ohne Vorerkrankungen gegen Covid-19 nach entsprechender ärztlicher Aufklärung geimpft werden, sofern ein individueller Wunsch der Kinder und Eltern bzw. Sorgeberechtigten besteht.“

Schmallenbach erläutert das geänderte Vorgehen: „Da der Biontech-Impfstoff aktuell knapp und für die jungen Leute der einzig zugelassene ist, bitten wir um Verständnis und Akzeptanz, dass in den anderen Altersgruppen der vergleichbare Moderna-Impfstoff vorrangig zum Einsatz kommt.“ Eine Einschätzung zu den beiden auf dem Markt befindlichen mRNA-Impfstoffen gibt Kaija Elvermann, die Leiterin des Kreisgesundheitsamts, ab: „Aus medizinischer Sicht sind beide sichere Impfstoffe. Der prozentuale Anteil für sehr seltene Nebenwirkungen, die nach aktueller Studienlage auftreten können, ist bei Moderna im Vergleich zu Biontech minimal erhöht.“ Deshalb werde von den Fachgesellschaften eine erweiterte Aufklärung bei Personen unter 30 Jahren empfohlen.

Zudem bietet der Kreis auch Erstimpfungen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren an – allerdings ausschließlich in der Gummersbacher Impfstelle, wie Jessica Schöler mitteilt. „Dort wird aktuell eine gesonderte Impfstraße für diese Altersgruppe eingerichtet, in der ab dem 17. Dezember die Kinder-Impfungen parallel zu den Impfungen der Jugendlichen und Erwachsenen durchgeführt werden.“ Personen ab zwölf Jahren können sich dagegen weiterhin mit einem Termin auch in Hückeswagen und Waldbröl impfen lassen. „Auch für diese Altersgruppen wurden weitere Termine bis Mitte Januar freigeschaltet“, berichtet die Sprecherin.

Die Terminvergabe auf www.obk.de/impfen differenziert bei der Anmeldung zwischen den Impfungen für Fünf- bis Elfjährige und dem Angebot für ältere Personen. Der Kreis weist darauf hin, dass die Kinder-Impfungen ausschließlich über das dafür vorgesehene Auswahlfeld gebucht werden können. „Sie können nicht über das Auswahlfeld für Impfungen ab zwölf Jahren gebucht werden, da die Impfungen dieser Altersgruppe getrennt von den Kinder-Impfungen durchgeführt werden“, betont die Sprecherin.

Die Kinder müssen durch eine sorgeberechtigte Person in die Impfstelle begleitet werden, wobei mehr als eine Begleitperson aus organisatorischen Gründen in der Regel nicht zugelassen werden kann. Die notwendigen Impfunterlagen, die im Internet unter www.obk.de/impfunterlagen abrufbar sind, sollten fertig ausgefüllt in doppelter Ausführung mitgebracht werden.