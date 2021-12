Feuerwehreinsatz in Rheinberg : Verletzte Person liegt neben dem Gleisbett

Rheinberg Zugreisende sehen aus dem Fenster eine verletzte Person neben der Gleisstrecke und alarmieren die Rettungsdienste. Die Zugstrecke wird vorübergehend gesperrt.

Die Feuerwehr Rheinberg ist am Samstagmittag um kurz nach 12 Uhr nach einem ungewöhnlichen Notruf ausgerückt. Das Einsatzstichwort lautete „Person unter Zug“, meldete die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite. Der Einsatzort war zwischen B 57 und Bahnhof. Vor Ort, so heißt es im Bericht der Feuerwehr weiter, habe sich die Lage zum Glück nicht so dramatisch dargestellt, wie befürchtet werden musste. Die Einsatzkräfte fanden zwar eine verletzte Person. Die lag aber einige Meter neben dem Gleisbett. Passagiere hatten sie beim Vorbeifahren aus dem Zug gesehen und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Die Arbeiten der Feuerwehr beschränkten sich darauf, den Rettungsdienst bei der Versorgung des oder der Verletzten zu unterstützen. Während des Rettungseinsatzes blieb die Bahnstrecke komplett gesperrt, so der Wehrsprecher. Am Sonntagmorgen rückte die Wehr kurz nach 6 Uhr zum Industriepark Ossenberg aus. Doch das Signal der Brandmeldeanlage entpuppte sich als Fehlalarm.