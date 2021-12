Impfen in Hückeswagen : Drittimpfung in Impfstellen schon nach fünf Monaten

Drittimpfung in Impfstellen schon nach fünf Monaten

Impfen in Hückeswagen

Auch in der Hückeswagener Impfstelle am Bahnhofsplatz wird auf Wunsch jetzt schon nach fünf Monaten nach der Zweitimpfung die Booster-Spritze gesetzt. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Der Kreis setzt einen Erlass des Landesgesundheitsministeriums um; die Online-Terminvergabe wurde angepasst. Auch im Impfmobil kann man sich nun früher impfen lassen.

Zum Spitzenreiter Gummersbach (438 Infizierte) ist der Abstand zwar immer noch groß, aber die Schloss-Stadt (187) hat seit Mittwoch allein die zweithöchste Zahl an Corona-Patienten im Kreis. Wipperfürth (176) hat kreisweit die drittmeisten Infizierten, Radevormwald (109) liegt im Mittelfeld. Derweil ist die Omikron-Variante in Oberberg langsam auf dem Vormarsch: Seit dem 5. Dezember hat das Kreisgesundheitsamt 17 weitere Fälle (insgesamt 18) registriert.

Nachdem das Landesgesundheitsministerium erlassen hatte, dass die Booster-Impfung noch bereits nach fünf statt sechs Monaten nach der Zweitimpfung erfolgen kann, bietet der Kreis das nun auch in seinen drei Impfstellen in Hückeswagen (Bahnhofsplatz), Gummersbach und Waldbröl sowie im Impfmobil an. Alle Interessierten über 18 Jahre können einen Termin unter www.obk.de/impfen vereinbaren, verspricht Jessica Schöler von der Pressestelle der Kreisverwaltung.