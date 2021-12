Ratsentscheidung in Rheinberg : Die VHS fällt hinten rüber

Ratsentscheidung in Rheinberg

Der Rheinberger Rat hat sich in dieser Woche mehrheitlich dafür ausgesprochen, den neuen naturwissenschaftlichen Trakt für das Amplonius-Gymnasium zu bauen – allerdings ohne zusätzliche Räume für die Volkshochschule. Die SPD (9), acht von 13 Grünen, die FDP (vier), die AfD (drei), Die Linke (1), Die Partei (1) und als einziges CDU-Ratsmitglied Angelika Sand haben für die kleine Variante gestimmt. Eine demokratische Entscheidung, die die Verwaltung nun umzusetzen hat.

Trotzdem müssen sich vor allem die SPD und die Mehrheit der Grünen vorwerfen lassen, der VHS einen Bärendienst erwiesen zu haben. Denn für sie war ganz offensichtlich nicht entscheidend, ob mit oder ohne Räume für die Weiterbildung gebaut wird, ihnen ging es darum, einen Faustpfand für den Erhalt der Pulverturmschule in Händen zu halten. Die SPD will das Gebäude unbedingt zu einem soziokulturellen Zentrum machen. Und die Grünen stehen unter dem Einfluss der Bürgerinitiative Rund um den Pulverturm, die die alte Schule ebenfalls um jeden Preis erhalten will.