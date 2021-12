Schutzimpfung gegen Covid : Auch in Rheinberg nutzen viele die Chance auf den Piks

In Rheinberg wurden mehr als 200 Impfdosen verarbeitet. Foto: dpa/Alastair Grant

RHEINBERG Die „Covid-19-Impfoffensive“ hat am Samstag im Haus der Generationen in Rheinberg Station gemacht und mehr als 200 Menschen geimpft. Am Dienstag wird auf dem Großen Markt geimpft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Impfwillige kamen am Samstag im Haus der Generationen ohne Termin und Warteschlange zur Spritze. Wenn die nötigen Unterlagen ordnungsgemäß ausgefüllt waren, konnten sie direkt zu den Kabinen durchgehen und sich den Piks geben lassen. So einfach war das. Die meisten kamen zum Boostern.

Bis Mittag nutzten mehr als 200 Menschen diese Möglichkeit, die sich in Rheinberg kurzfristig aufgetan hatte. „Die Kooperation mit der Stadt und der Evangelischen Kirchengemeinde war optimal“, hieß es vom medizinischen Team. Auch die Räumlichkeiten für die improvisierte Impfaktion seien top.

Hinter der „Covid-19-Impfoffensive“ steht ein Verbund von Ärztinnen, Ärzten und medizinischen Fachkräften aus dem Ruhrgebiet, die überwiegend die ländlichen Regionen ansteuern. Städte auf dem Land wie Rheinberg hätten großes Interesse an dieser Impfmöglichkeit, heißt es von der Initiative. Das entlaste die Hausarztpraxen.

Schon am Morgen kamen die ersten Besucher, auch aus dem Umland. Sie hatten oft erst kurz zuvor vom Angebot erfahren. „Ich war auf dem Weg zum Impfen nach Xanten. Da rief meine Frau an und erzählte von der Impfmöglichkeit in Rheinberg. Das hatte sie im Radio gehört. In Xanten hätte ich in der Schlange gestanden“, so einer der Besucher. Eine Rheinbergerin nutzte den Termin für ihre Drittimpfung spontan nach dem Einkaufen.

Erst am Donnerstag war die Impfaktion mit der Stadt und der Kirchengemeinde vereinbart worden. „Wir hatten wenig Vorlauf“, sagte einer der Mediziner. Ideal wäre eine Info auf der Homepage der Stadt gewesen, sagte einer der Besucher. Das Team zeigte sich mit ihrer ersten Aktion zufrieden und will weitere anbieten. Infos unter www.covid-19-impfoffensive.de