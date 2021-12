Fußball-Landesliga : Die Holzheimer SG arbeitet an ihrem Landesliga-Kader

Holzheim Auch wenn die Spieler die Hinrunde beendet haben und sich erholen können, wird bei der HSG im Hintergrund kräftig gearbeitet. Für die Rückrunde hat sich der Landesligist schon Breiter aufgestellt.

Seit dem Einzug ins Halbfinale des Kreispokals vorige Woche durch den kampflosen Erfolg gegen die DJK Gnadental (trat wegen Personalmangel nicht an) befinden sich die Spieler des Fußball-Landesligisten Holzheimer SG in der Winterpause. Das gilt allerdings nicht für das Trainerteam, das noch ein paar Dinge abzuarbeiten hat, bis im neuen Jahr die Vorbereitung auf die im März beginnende Rückrunde startet. Und in Sachen Personalplanungen, gibt es auch schon erste Erfolge zu vermelden.

„Wir planen aktuell die Vorbereitung, aber auch schon das Jahr 2022 insgesamt und entwickeln digitale Formate, um unsere Trainingsinhalte ohne Sprachbarrieren vermitteln zu können. Zudem gilt es, unseren Kader breiter aufzustellen und in der Tiefe für mehr Qualität zu sorgen“, erklärt HSG-Coach Hamid Derakhshan. Einen Erfolg in Sachen Personal kann er auch schon vermelden. Nach Torhüter Patrick Herzke und Fynn Reiß, die schon im Sommer kamen, ist es gelungen, in Paul Wolf einen dritten Spieler nach Holzheim zu lotsen, der vorige Saison bei der TuS Reuschenberg in der A-Jugend-Niederrheinliga kickte. „Wir haben schon länger versucht, Paul von uns zu überzeugen. Ich bin froh, dass es endlich geklappt“, sagt Derakhshan, der große Stücke auf den 19-Jährigen hält. Für ihn ist er ein sehr talentierter Mittelfeldspieler, der trotz seines geringen Alters eine große physische Präsenz ausstrahlt. „Ich denke, dass er uns direkt weiterhelfen kann“, betont der Trainer.