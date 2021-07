Polizei Rheinberg sucht Zeugen : Männer sollen Busfahrerin mit Pfefferspray verletzt haben

Orsoy Drei Männer sollen ohne gültiges Ticket in einem Bus mitgefahren sein. Als die Fahrerin sie darauf ansprach, sollen sie Pfefferspray versprüht haben und weggelaufen sein. Die Polizei konnte die Verdächtigen ermitteln, sucht aber weitere Zeugen des Vorfalls.

Die Busfahrerin rief die Polizei, die das Trio schnell ausfindig machte. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Dienstag gegen 0.15 Uhr. Die 24, 28 und 29 Jahre alten Tatverdächtigen wohnen nach Polizeiangaben in Orsoy. Sie waren in Moers am Bahnhof ein- und in Orsoy an der Haltestelle Krankenhaus (ZUE) ausgestiegen.