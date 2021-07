Feuerwehreinsatz neben dem Woodpower-Kraftwerk in Ossenberg : Feuer in der Holzaufbereitung

Die Rheinberger Feuerwehr hatte bis in die Abendstunden zu tun. Gebrannt hat es in der Hammermühle des Betriebs. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Auslöser im Betrieb AVG in Ossenberg war möglicherweise ein technischer Defekt. Das Unternehmen versorgt das neue Solvay-Kraftwerk mit Altholz.

Im Betrieb AVG, der die Altholzaufbereitung für das Woodpower-Holzkraftwerk von Solvay in Ossenberg betreibt, hat es am Dienstagnachmittag gebrannt. Die Feuerwehr wurde um 15.30 Uhr alarmiert. Vermutlich durch einen technischen Defekt kam es in der Hammermühle (Zerkleinerungsanlage) zum Brand in einem geschlossenen System. Über dem Betrieb stand eine dunkle Rauchwolke. Sowohl die Werkfeuerwehr als auch die Freiwillige Feuerwehr waren schnell vor Ort. Die Brandbekämpfung in sechs bis acht Metern Höhe übernahm dann die Rheinberger Wehr mit großem Aufgebot. Unter anderem wurde die Drehleiter eingesetzt. „Der Einsatz war kräftezehrend, weil wir viele Atemschutzgeräteträger brauchten“, sagte Feuerwehrchef Sebastian Schriewer. Der Einsatz dauerte bis zum frühen Abend. Verletzt wurde niemand.