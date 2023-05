Aktionstag in Rheinberg Erster Tag der Ossenberger Vereine beim Wochenmarkt

Zeitgleich mit dem Ossenberger Wochenmarkt findet am Samstag, 3. Juni, der erste Tag der Ossenberger Vereine auf dem Dorfplatz an der Kirchstraße/Graf-Luitpold-Straße statt. „Mich haben gerade viele Neubürger gefragt, was unser Dorf so alles zu bieten hat“, teilt Initiator Carsten Kämmerer mit, „und da es in Ossenberg so einige unterschiedliche Vereine gibt und hier gefühlt immer etwas los ist, war dieser Tag auch schon geboren“.