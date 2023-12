Innenstadtbelebung in Rheinberg Weihnachtstreffen unter dem Glasdach des Stadthauses

Nach dem leider vollkommen verregneten Lichterfest am 24. November und dem Advents-Treff vor dem Lokal Punto in der Woche danach gibt es nun den Abschluss der vorweihnachtlichen Events in der Innenstadt. Unter der Marke „3Xmas“ hatten sich die Einzelhändler, unterstützt von der Stadtverwaltung und in enger Abstimmung mit dem Kulturbeauftragten der Stadt Rheinberg, Rüdiger Eichholtz, verschiedene Aktionen überlegt und sie organisiert.