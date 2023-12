Wochenmarkt in Mettmann „Wir müssen das Leben neu denken“

Er wird morgens um halb 5 aufstehen. Er wird sich an den Frühstückstisch setzen. Dann wird er die Kisten einladen und den Marktstand auf den Jubiläumsplatz stellen. Alles so wie immer. Und dennoch ist nichts so, wie es immer war an all den Samstagen zuvor. Es wird das letzte Mal sein, dass Rolf Beckershoff (70) den Hänger zum Markt zieht. Nach 65 Jahren geht eine Ära zu Ende, das „Gut Katers“ wird es dort nicht mehr geben. Zumindest nicht so, wie man es seit Jahrzehnten kannte.