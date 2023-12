Grafschafter Platz in Neukirchen-Vluyn Stadt sucht weitere Markthändler

Der Umbau des Grafschafter Platzes befindet sich in der finalen Phase und somit wird auch der Wochenmarkt zeitnah wieder zurückverlegt. Künftig steht für die Markthändler eine attraktive Fläche zur Verfügung. Besucher können den Platz gut erreichen. In unmittelbarer Umgebung gibt es ausreichend Parkmöglichkeiten und eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.