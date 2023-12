Weihnachtsaktion in Erkelenz Kinder sorgen für lachende Gesichter auf dem Wochenmarkt

In der Weihnachtszeit ist man ja manche Aktion in der Stadt gewohnt. Doch was in den vergangenen beiden Wochen die Kinder der Erkelenzer Franziskusschule auf dem Wochenmarkt am Freiheitsplatz taten, zauberte vielen Besuchern und Marktbeschickern ein Lächeln auf die Lippen: Mit zahlreichen selbstgebastelten Materialien zogen die Kinder über den Markt, um Spenden zu sammeln. Auch ein Gruppentanz mit Musik begeisterte Zuschauer.