Spendenaktion in Rheinberg Fast 1000 Konservendosen als Spende für die Tafel

Mitglieder des Clubs hatten in der Zeitung gelesen, dass immer mehr Menschen die Rheinberger Tafel in Anspruch nehmen und die Einrichtung demzufolge auch mehr Lebensmittel benötigt. Bei einem Treffen sei beschlossen worden, eine Aktion für die Tafel auf die Beine zu stellen. Abgabestellen wurden eingerichtet, unter anderem das Concordia-Sportheim, die Schulen in Millingen und Wallach sowie die katholischen Kitas in Ossenberg und Borth, und wurden angenommen.