Sondersitzung des Rheinberger Rates Kreis Wesel prüft Vorgehen des Bürgermeisters

Vor der von der CDU beantragten Sondersitzung des Stadtrates am Mittwoch, 31. Mai, 17 Uhr, in der Stadthalle, hat Bürgermeister Dietmar Heyde eine Einschätzung der Rechtslage beim Kreis Wesel eingeholt. Die CDU will erreichen, dass der geplante Bau neuer Flüchtlingsunterkünfte am Melkweg gestoppt wird. Das Projekt soll rund neun Millionen Euro kosten.