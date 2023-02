Einkaufen in Rheinberg Veränderungen auf dem Ossenberger Wochenmarkt

Marktmeister Carsten Kämmerer hat aber bereits einen Nachfolger für den Tinthof finden können. Theo de Vries kommt aus Kalkar-Wissel ab dem 4. März auf den Ossenberger Markt. „Wir sind schon ein bisschen stolz, dass wir mit Theo einen Melangeur und Affineur zu uns holen konnten, der Käse liebt und lebt“, verrät Kämmerer erfreut. Er, der in Eindhoven aufgewachsen ist, und seine Frau Rebecca, sind spezialisiert auf den Verkauf von Gouda, Bauernkäse, Ziegenkäse, Schafskäse und Bergkäse. Vor allem Letzterer liegt ihm sehr am Herzen. Außergewöhnlichen handwerklichen Bauernkäse von de Vries eigener Marke „Theodore“ wird es in Ossenberg geben. Am Samstag wird auch die Moerser Gulaschkanone wieder vor Ort sein und winterliche Eintöpfe anbieten.