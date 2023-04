Auf dem Ossenberger Dorfplatz Ostermarkt mit Drehorgelmusik

Fotos mit dem Osterhasen sind jederzeit möglich. Die Erwachsenen können bei Eintöpfen aus der Gulaschkanone oder bei geräucherter Forelle und Backfisch am Fisch-Stand sowie bei einem Frischgezapften aus Perrich dem bunten Treiben zusehen. Von 9 bis 11 Uhr wird auch das Drehorgel-Duo Oli und Felinchen in Ossenberg zu Gast sein und Frühlingslieder zum Besten geben. „Der Oster-Wochenmarkt öffnet am Karsamstag einmalig bis 14 Uhr seine Pforten“, ergänzt Hans Dröttboom, Vorsitzender des Heimatvereins, „da auch die Kirchstraße in Höhe des Dorfplatzes gesperrt wird, bitten wir darum, auf den Festplatz als Parkplatz auszuweichen.“