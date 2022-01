Vertretung für in Rheinberg lebende Migranten : Beirats-Gründung erst im Sommer

Rheinberg Migranten sollen Rheinberger mit Migrationshintergrund in dem Gremium vertreten. Die Stadt geht bereits auf Menschen zu, die für die Arbeit in Frage kommen könnten.

Die Rheinberger Sozialdezernentin Iris Itgenshorst geht davon aus, dass sich die Gründung eines Migrationsbeirates noch bis Mitte des Jahres hinziehen wird. Die Stadt gehe bereits jetzt gezielt auf Multiplikatoren aus dem betreffenden Personenkreis zu, zudem seien Politiker gebeten worden, ebenfalls aktiv zu werden. „Aber“, so Iris Itgenshorst, „wir haben Corona, das macht die Sache nicht einfacher.“ Wenn wenig Veranstaltungen stattfinden, sei es schwierig, an die Menschen heranzukommen.

Aufgabe des neuen Beirates soll sein, die Anliegen der in Rheinberg lebenden Menschen zu vertreten, die zugewandert sind. Er soll Anregungen, Vorschläge, Veranstaltungen und Projekte zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der betroffenen Menschen beisteuern und ihre gesellschaftliche Teilhabe in allen Bereichen der Kommunalpolitik stärken. Er soll als Ansprechpartner für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in Rheinberg deren Interessen und Bedürfnisse aufgreifen, bündeln und koordinieren und Integration als eine gegenseitige Verantwortung aller Menschen in Rheinberg auch politisch fördern. Einer Benachteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund soll entgegengewirkt werden. Auch gehe es darum, Chancengleichheit zu fördern, Diskriminierung und Rassismus entgegenzuwirken und die Potentiale von Migranten zu fördern.