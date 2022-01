Umstrittenes Bauvorhaben an der Wallstege in Rheinberg : Bauantrag für KWW-Haus kurz vor Genehmigung

Umstrittenes Bauvorhaben an der Wallstege in Rheinberg

Rheinberg Das Kommunale Wasserwerk (KWW) legt einen neuen Entwurf für den geplanten Neubau der Wasserwerks-Zentrale an der Wallstege in der Rheinberger Innenstadt vor.

Er wird in der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am Mittwoch, 26. Januar, 17 Uhr, in der Stadthalle, präsentiert. Wie berichtet, hatte die Stadt 2021 dem Kommunalen Wasserwerk das schmale Grundstück an der Wallstege verkauft. Anwohner hatten gegen eine Bebauung an der Stelle protestiert, weil sie unter anderem eine Verschattung ihrer Gärten befürchteten. Das KWW gehört den Städten Rheinberg und Xanten sowie den Gemeinden Alpen und Sonbeck und versorgt die Haushalte in allen vier Kommunen mit Trinkwasser.