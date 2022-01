Zum 1. Januar 2022 nach Ratbeschluss : In Rheinberg gilt eine neue Haus- und Badeordnung

In Rheinberg gilt eine neue Haus- und Badeordnung

Rheinberg Der Rat der Stadt Rheinberg hat die neue Haus- und Badeordnung jetzt in ihrer endgültigen Fassung beschlossen. Änderungen und Nachbesserungen waren noch eingearbeitet worden.

In den Rheinberger Bädern – dem Frei- und dem Hallenbad – ist viel zu beachten, und vieles ist auch nicht gestattet: Filmen und Fotografieren, das Rauchen (auch die Nutzung von E-Zigaretten oder Shishas), der Verzehr von selbst mitgebrachten Kaltspeisen oder alkoholischen Getränken, die Benutzung von Musikinstrumenten, Tonwiedergabe- oder Fernsehgeräten. Smartphones dürfen nur verwendet werden, wenn sie auf lautlos stehen. Auch politische Handlungen, Veranstaltungen, Demonstrationen, die Verbreitung von Druckschriften, das Anbringen von Plakaten oder Aushängen, Unterschriftensammlung durch Listen sowie die Nutzung der Rheinberger Bäder zu gewerblichen oder sonstigen nicht badüblichen Zwecken sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch den Badbetreiber – die Stadt – möglich.

Die Prova-Unternehmensberatung hatte für die Stadt eine Risikoanalyse und -bewertung durchgeführt und in diesem Zuge auch die bereits Mitte des Jahres beschlossene Haus- und Badeordnung geprüft. Es wurden kleine Veränderungen der Formulierungen vorgeschlagen, um eine rechtlich einwandfreie Fassung der Haus- und Badeordnung herzustellen. Diese überarbeitete Haus- und Badeordnung hat der Rat jetzt einstimmig beschlossen. Eingearbeitet wurden auch in der Sitzung des Sportausschusses geäußerten Änderungswünsche.

Eingearbeitet ist in der seit dem 1. Januar dieses Jahres gültigen Haus- und Bäderordnung auch dieser Passus: „Jedem Badegast stehen bei Mängeln, Reklamationen und Beanstandungen die gesetzlichen Rechte zu. Sie erreichen unser Unternehmen unter Telefon 02843 5107 oder per E-Mail: dustin.strelow@rheinberg.de. Die europäische Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten (OSPlattform) zwischen Unternehmern und Verbrauchern eingerichtet. Diese finden Sie unter: ec.europa.eu./consumers/odr. Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.“