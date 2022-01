Peter Reuters löst Timm Wandel ab : Budberger ist Polizeisprecher

Rheinberg/Kreis Wesel Peter Reuters ist neuer Leiter des Sachgebiets Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Kreispolizeibehörde Wesel. Der 47-jährige Polizeihauptkommissar löst Timm Wandel ab, der zum Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW gewechselt ist.

Reuters war lange Jahre Dienstgruppenleiter in Kamp-Lintfort. Für den dreifachen Familienvater ist die Medienwelt nichts Neues: In der Vergangenheit hat er mehrfach die Kolleginnen und Kollegen der Pressestelle unterstützt, O-Töne nach schweren oder tödlichen Verkehrsunfällen gegeben und war ebenfalls als Pressesprecher beim Absturz eines Leichtflugzeuges in Wesel 2020 im Einsatz.