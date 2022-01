Jägerschaft im Kreis Wesel : Hege und Pflege der Natur stehen im Fokus

Info

Zur Person Harold Ries, Jahrgang 1967, ist seit Oktober Vorsitzender der Kreisjägerschaft Wesel. Er lebt mit seiner Familie in Xanten. 1987 Jägerprüfung und Falknerprüfung, Studium der Forstwirtschaft in Göttingen, Tätigkeit als Förster und Büroleiter im Forstamt Mönchengladbach, Begleitung der Einführung einer kaufmännischen doppischen Software für das Land NRW im Umweltministerium. Im Rahmen einer Strukturreform der Landesforstverwaltung ab 2002 wechselte er in den Geschäftsbereich des Innenministeriums. Dort leitet er das Zentrale Buchhaltungsbüro in der Buchhaltung der Polizei NRW beim Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW (LZPD).