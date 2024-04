Hinweis der Stadt Neukirchen-Vluyn Müll wird wegen Mai-Feiertagen erst später abgeholt

Im Mai fallen durch die Feiertage Tag der Arbeit am 1. Mai, Christi Himmelfahrt am 9. Mai und Pfingsten einige Abfuhrtermine nicht auf die sonst üblichen Wochentage. Die Stadt Neukirchen-Vluyn weist vorsorglich nochmals auf diese Verschiebungen hin. Es werden Termine nach hinten verlegt. Die genauen Termine können dem Abfallkalender entnommen werden. Der Wochenmarkt „Am Markt“ am Mittwoch, 1. Mai, entfällt aufgrund des Feiertages.