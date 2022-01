Am Bethanien-Krankenhaus : Neue Kinder-Notdienstpraxis in Moers

Über die Kinderarztversorgung in Moers und Umgebung wird seit Jahren viel diskutiert. Rein rechnerisch bietet der Blick auf die Zahlen keinen Anlass zur Sorge, gefühlt klaffen aber immer wieder Lücken im Versorgungsnetz. Jetzt jedoch gibt es gute Nachrichten: Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) errichtet zum 1. Februar eine zentrale kinderärztliche Notdienstpraxis am Krankenhaus Bethanien. Im Falle akuter Beschwerden kann dort künftig am Wochenende sowie an Feiertagen der diensthabende Kinderarzt aufgesucht werden. Einen solchen „eigenen“ Notdienst für Kinder- und Jugendliche gab es im linksrheinischen Teil des Kreises Wesel bislang nicht.

Betrieben wird die Praxis von der KVNO in Kooperation mit dem Krankenhaus Bethanien, sie baut zusammen mit der bereits am Krankenhaus bestehenden allgemeinen Notdienstpraxis die ambulante Akutversorgung der Region zu den sprechstundenfreien Zeiten weiter aus.

Info Längere Öffnungszeiten im Herbst und Winter Adresse Kinderärztliche Notdienstpraxis am Krankenhaus Bethanien, Bethanienstraße 21, 47441 Moers. 1. April bis 30. September Samstags, sonntags und an gesetzlichen Feiertagen ist die neue Notdienstpraxis am Bethanien künftig von 13 bis 17 Uhr. 1. Oktober bis 31. März Im Herbst und Winter werden die Öffnungszeiten erweitert. Die Praxis öffnet dann samstags, sonntags und an gesetzlichen Feiertagen, am 24. und 31. Dezember sowie Rosenmontag von 9 bis 17 Uhr. In den übrigen Zeiten steht die Kinderklinik am Krankenhaus Bethanien Moers wie bisher im Rahmen der gesetzlichen Notfallversorgung für Notfälle bei Kindern und Jugendlichen bereit.

„Die Eröffnung der Kinder-Notdienstpraxis ist ein wichtiger Bestandteil bei der Weiterentwicklung der hiesigen Notdienststrukturen“, sagt KVNO-Vorstandsvorsitzender Frank Bergmann. „Wir sichern damit nicht nur die Versorgung der kleinen Patientinnen und Patienten zu den klassischen Stoßzeiten des Notdienstes, sondern setzen auch die Vorgaben des Gesetzgebers um, der bei der Notfallversorgung eine enge Kooperation zwischen Praxen und Kliniken fordert.“

Auch der Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Krankenhaus Bethanien, Michael Wallot, begrüßt die vertiefte Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen ausdrücklich und freut sich über ein größeres Versorgungsangebot für Familien mit Kindern aus Moers und Umgebung.

Die Kinder-Notdienstpraxis ist unmittelbar an die Infrastruktur der pädiatrischen Fachabteilung des Krankenhauses Bethanien angebunden. „Schwere Notfälle können so rasch der Krankenhausbehandlung in der Kinderklinik zugeführt werden, während sich die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen der ambulanten Versorgung widmen können“, sagt Thomas Geerkens, Koordinator der neuen Notdienstpraxis und niedergelassener Kinderarzt in Moers. „Durch die unmittelbare Anbindung der Notdienstpraxis an die zentrale Aufnahme der Kinderklinik bleiben sowohl den erkrankten Kindern als auch ihren Begleitern zusätzliche Wege erspart. Auch die Nähe zu den anderen medizinischen Fachabteilungen des Krankenhaus Bethanien ist ein Vorteil für alle“, ergänzt Carsten König, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der KVNO.

Etwa 20 Pädiater aus der Region werden künftig in der kinderärztlichen Notdienstpraxis Moers wechselweise ihre Notdienste versehen. Zu den Räumlichkeiten der Einrichtung gehören unter anderem ein Tresen zur Annahme der Patientinnen und Patienten, zwei Behandlungsräume und ein Wartebereich.