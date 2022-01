Neubau in Rheurdt : Die Bauarbeiten für das „Haus des Sports“ liegen im Zeitplan

Neubau in Rheurdt

Rheurdt Der Bau kostet 2,1 Millionen Euro und ist durch eine Förderung des Heimatministeriums möglich. Es entsteht ein Gebäude für alle Sportvereine in der Ökogemeinde, obwohl es auf der Vereinsanlage des Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen 2014 liegt.

Jeden Tag schaut sich Jürgen Wienes die Baustelle des „Hauses des Sports“ an, wenn er mit seinem Hund beim Gassigehen am Nikolausweg und am Lilienweg unterwegs ist. „Der Rohbau ist fast fertig“, freut sich der Vorsitzende der Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen und Vorsitzende des Gemeindesportverbandes über den Baufortschritt. „Es fehlen noch ein paar Klinkerarbeiten. Mitte Januar kommt der Dachdecker, dann der Glasbauer. Alles ist im Zeitplan.“