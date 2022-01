Mobilität in Rheurdt : Die Verkehrswende beginnt vor Ort

Rheurdt Die Gemeinde Rheurdt ist dem Zukunftsnetz Mobilität NRW beigetreten. Das Unterstützungsnetzwerk berät und begleitet Kommunen dabei, nachhaltige Mobilitätskonzepte zu entwickeln und umzusetzen.

Mobilität wird für Städte und Gemeinden zunehmend zum Standortfaktor. Um neue Wege in lebenswerten Städten und Gemeinden zu sichern und für eine verlässliche Anbindung der ländlichen Räume an die Ballungszentren zu sorgen, müssen durchgängige und übergreifende Mobilitätsketten geschaffen werden. Seit 2015 widmet sich das Zukunftsnetz Mobilität NRW einer besseren, sicheren und sauberen Mobilität in Nordrhein-Westfalen, um die anspruchsvollen Klimaziele zu erreichen und den Menschen im Land mit vernetzten und komfortablen öffentlichen Mobilitätsangeboten attraktive Alternativen zum Individualverkehr zu bieten. Mit dem Beitritt zum Zukunftsnetz Mobilität NRW bekommt die Gemeindeverwaltung nun Unterstützung, um passende Möglichkeiten für Rheurdt zu erarbeiten. Im Dezember unterzeichnete Bürgermeister Dirk Ketelaers die entsprechende Beitrittsurkunde. „Ein weiterer Schritt zu einer nachhaltigen Mobilitätsentwicklung, von der Rheurdt nachhaltig profitieren soll“, so Ketelaers.