Aus dem Tierheim Moers : Skadi sucht einen Menschen, der ihr Sicherheit gibt

Moers Im Februar wird die Herdenschutzhündin zwei Jahre alt. Schon seit über einem halben Jahr sitzt sie nun im Tierheim Moers und wartet auf den richtigen Menschen.

Skadi ist ein Herdenschutzhund und hat als solcher mehr den „will to do“ als den „will to please“. Deshalb sucht das Tierheim für sie nicht nur aktive Menschen, die genau wie Skadi gerne und bei jedem Wetter unterwegs sind, sondern auch Menschen, die schon Hundeerfahrung mitbringen, damit sie sich nicht verselbstständigt. Gerade beim Kennenlernen neuer Dinge – egal ob neue Menschen, Hunde oder Situationen – braucht die hübsche Hündin einen souveränen Menschen an ihrer Seite, der ihr Sicherheit gibt und ihr hilft, den richtigen Umgang zu finden.